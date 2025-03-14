В Минздраве Челябинской области призвали не тянуть с прививками от клещей

Клещевой энцефалит — это вирусная инфекция, поражающая центральную нервную систему. Основными переносчиками вируса являются иксодовые клещи, а заражение происходит через их укус. Наиболее надёжным методом профилактики остаётся вакцинация.
— Прививка против клещевого энцефалита доступна с трёхлетнего возраста. Стандартная схема включает три дозы, — рассказала заведующая профилактическим отделением челябинской ДГКП № 8 им. А. Невского Мария Леонова. — Первый курс иммунизации включает в себя две инъекции. При плановой вакцинации первую и вторую дозу вводят с интервалом 1−7 месяцев. Первичную прививку лучше делать осенью-весной, до наступления тепла. Но при необходимости вакцинироваться можно в любое время года. Первую ревакцинацию проводят однократно через 12 месяцев после завершения курса первичной вакцинации. Последующие ревакцинации проводятся каждые три года.
Для вакцинации необходимо приобрести препарат в аптеке, сохранить чек с датой покупки и прийти с вакциной в медицинское учреждение, соблюдая температурный режим при транспортировке.
Практически вся территория Челябинской области — настоящий очаг клещевых инфекций! Проводите профилактику клещевого энцефалита уже сейчас.
Обычно клещи начинают проявлять активность в апреле — мае, когда сходит снег. В этом году они стали просыпаться раньше из-за аномально тёплой погоды. Несколько случаев укусов зафиксировали ещё в феврале.