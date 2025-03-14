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В Минздраве Челябинской области призвали не тянуть с прививками от клещей

В Челябинской области на фоне потепления активизировались клещи. В связи с этим в Минздраве региона призвали не тянуть с прививкой и вакцинироваться уже сейчас. В ведомстве напомнили, как это сделать проще всего и в удобное для себя время.

Источник: Pchela.News

Клещевой энцефалит — это вирусная инфекция, поражающая центральную нервную систему. Основными переносчиками вируса являются иксодовые клещи, а заражение происходит через их укус. Наиболее надёжным методом профилактики остаётся вакцинация.

— Прививка против клещевого энцефалита доступна с трёхлетнего возраста. Стандартная схема включает три дозы, — рассказала заведующая профилактическим отделением челябинской ДГКП № 8 им. А. Невского Мария Леонова. — Первый курс иммунизации включает в себя две инъекции. При плановой вакцинации первую и вторую дозу вводят с интервалом 1−7 месяцев. Первичную прививку лучше делать осенью-весной, до наступления тепла. Но при необходимости вакцинироваться можно в любое время года. Первую ревакцинацию проводят однократно через 12 месяцев после завершения курса первичной вакцинации. Последующие ревакцинации проводятся каждые три года.

Для вакцинации необходимо приобрести препарат в аптеке, сохранить чек с датой покупки и прийти с вакциной в медицинское учреждение, соблюдая температурный режим при транспортировке.

Практически вся территория Челябинской области — настоящий очаг клещевых инфекций! Проводите профилактику клещевого энцефалита уже сейчас.

призвали в Минздраве региона

Обычно клещи начинают проявлять активность в апреле — мае, когда сходит снег. В этом году они стали просыпаться раньше из-за аномально тёплой погоды. Несколько случаев укусов зафиксировали ещё в феврале.