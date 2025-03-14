В Минздраве Челябинской области призвали не тянуть с прививками от клещей

— Прививка против клещевого энцефалита доступна с трёхлетнего возраста. Стандартная схема включает три дозы, — рассказала заведующая профилактическим отделением челябинской ДГКП № 8 им. А. Невского Мария Леонова. — Первый курс иммунизации включает в себя две инъекции. При плановой вакцинации первую и вторую дозу вводят с интервалом 1−7 месяцев. Первичную прививку лучше делать осенью-весной, до наступления тепла. Но при необходимости вакцинироваться можно в любое время года. Первую ревакцинацию проводят однократно через 12 месяцев после завершения курса первичной вакцинации. Последующие ревакцинации проводятся каждые три года.