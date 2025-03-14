Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобразования Беларуси изменило правила приема в школы и гимназии с 1 сентября

Минобразования Беларуси сказало про изменение правил приема детей в школы и гимназии.

Источник: Комсомольская правда

Минобразования изменило правила приема в школы и гимназии с 1 сентября. Это следует из постановления Министерства образования № 46 от 25 февраля 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

В частности, Минобразованием было внесено изменение в постановление «О приеме лиц для получения общего среднего образования в гимназиях, средних школах». Оно касается конкурса на свободные места в школах и гимназиях.

Так, в обновленном пункте сказано, что к участию в конкурсе не будут допускаться лица, которые по результатам итоговой аттестации в год приема имеют неудовлетворительную оценку поведения. Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее Минобразования изменило правила ведения школьных дневников в Беларуси: «Допускаются исправления неправильных записей, не обязательно записывать расписание на титульном листе».

Тем временем белорусские вузы объявили об открытии новых специальностей в 2025 году: «Международная экономика и торговля», «Сверхвысокочастотные системы», «Интеллектуальная электроника».