Минобразования Беларуси изменило правила приема в школы и гимназии с 1 сентября

Минобразования изменило правила приема в школы и гимназии с 1 сентября. Это следует из постановления Министерства образования № 46 от 25 февраля 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В частности, Минобразованием было внесено изменение в постановление «О приеме лиц для получения общего среднего образования в гимназиях, средних школах». Оно касается конкурса на свободные места в школах и гимназиях.
Так, в обновленном пункте сказано, что к участию в конкурсе не будут допускаться лица, которые по результатам итоговой аттестации в год приема имеют неудовлетворительную оценку поведения. Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
Ранее Минобразования изменило правила ведения школьных дневников в Беларуси: «Допускаются исправления неправильных записей, не обязательно записывать расписание на титульном листе».
Тем временем белорусские вузы объявили об открытии новых специальностей в 2025 году: «Международная экономика и торговля», «Сверхвысокочастотные системы», «Интеллектуальная электроника».