В Иркутской области перевозчикам задолжали 67 миллионов

Перевозчикам из Иркутской области не выплачивали субсидии, в итоге накопился долг на сумму более 67 миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, после произошедшего было решено начать проверку.
— В сентябре 2024 региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства не исполнило обязанность перед специалистами, которые занимаются перевозками пассажиров и багажа, по выплате средств субсидии из областного бюджета, — рассказывают в ведомстве.
Деньги должны были быть направлены на компенсацию убытков, связанных с перевозками автомобильным транспортом. Прокуратура внесла представление, в итоге сейчас вся сумма долга полностью погашена.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что таможенники нашли на листьях лайма, привезенных в Иркутск из Таиланда, опасного для сельского хозяйства вредителя.