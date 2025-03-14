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В Иркутской области перевозчикам задолжали 67 миллионов

Прокуратура провела проверку, после чего сумма субсидий была полностью выплачена.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Перевозчикам из Иркутской области не выплачивали субсидии, в итоге накопился долг на сумму более 67 миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, после произошедшего было решено начать проверку.

— В сентябре 2024 региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства не исполнило обязанность перед специалистами, которые занимаются перевозками пассажиров и багажа, по выплате средств субсидии из областного бюджета, — рассказывают в ведомстве.

Деньги должны были быть направлены на компенсацию убытков, связанных с перевозками автомобильным транспортом. Прокуратура внесла представление, в итоге сейчас вся сумма долга полностью погашена.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что таможенники нашли на листьях лайма, привезенных в Иркутск из Таиланда, опасного для сельского хозяйства вредителя.