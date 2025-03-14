В Челябинске масштабно ограничат движение по улице Братьев Кашириных

По информации городской администрации, это связано с ремонтом канализационного коллектора диаметром 1000 мм.
Первый этап работ закончился, в 20 часов 14 марта открывается движение транспорта по временной схеме, частично восстановлено движение по улице Косарева.
На втором этапе работ, в сегодняшнего вечера, работы будут продолжены с ограничением движения по трем полосам по улице Братьев Кашириных в направлении Свердловского проспекта и двум полосам по улице Косарева в сторону реки Миасс.
Работы будут вестись круглосуточно. К понедельнику, 17 марта, планируется открыть одну из закрытых полос по улице Братьев Кашириных. Полностью снять ограничения дорожного движения на этом участке планируется 22 марта.
На первом этапе, как утверждают чиновники, работы проводились МУП «ПОВВ» в течение месяца в круглосуточном режиме, привлекалось большое количество спецтехники и людей.