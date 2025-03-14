В Омске насчитали почти 27 километров велодорожек

3 километра на Зелёном острове; 2,5 километра у «G-Drive Арены»; 7,6 километра по набережной от Рождественского до Кемеровской; 5 километров от Метромоста до Лукашевича; 300 метров на набережной Омки от Щербанёва до Краснофлотской; 7,5 километра на улице 10 лет Октября.