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В Омске насчитали почти 27 километров велодорожек

При строительстве новых и ремонте старых улиц в инфраструктуру включают полосы для движения средств индивидуальной мобильности.

Источник: Om1 Омск

Омская мэрия подготовила для горсовета отчёт об использовании средств индивидуальной мобильности — велосипедов, самокатов и других схожих объектов. Как следует из документа, с которым ознакомился портал Om1 Омск, всего в городе насчитывается 26 610 метров и 60 сантиметров велопешеходных дорожек:

3 километра на Зелёном острове; 2,5 километра у «G-Drive Арены»; 7,6 километра по набережной от Рождественского до Кемеровской; 5 километров от Метромоста до Лукашевича; 300 метров на набережной Омки от Щербанёва до Краснофлотской; 7,5 километра на улице 10 лет Октября.

В мэрии подчеркнули, что необходимость создания велодорожек учитывается при согласовании проектов организации дорожного движения по реконструируемым улицам, например, бульвару Архитекторов.