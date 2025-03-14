В региональном МЧС не исключают подтопления талыми водами пониженных участков населенных пунктов республики. На малых степных и горных реках возможны подъемы уровней воды и выход воды на лед.
В МЧС по Башкирии назвали даты активного снеготаяния в республике
По данным ведомства, в связи с сохраняющимися значительными положительными аномалиями температуры воздуха и осадками в виде дождя и мокрого снега с 16 по 19 марта ожидается активное снеготаяние. Это будет способствовать более активному сходу снега с наклонных поверхностей.