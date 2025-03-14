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В МЧС по Башкирии назвали даты активного снеготаяния в республике

По данным ведомства, в связи с сохраняющимися значительными положительными аномалиями температуры воздуха и осадками в виде дождя и мокрого снега с 16 по 19 марта ожидается активное снеготаяние. Это будет способствовать более активному сходу снега с наклонных поверхностей.

Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 93% 761 мм рт. ст. +7°
Источник: Башинформ

В региональном МЧС не исключают подтопления талыми водами пониженных участков населенных пунктов республики. На малых степных и горных реках возможны подъемы уровней воды и выход воды на лед.