В МЧС по Башкирии назвали даты активного снеготаяния в республике

По данным ведомства, в связи с сохраняющимися значительными положительными аномалиями температуры воздуха и осадками в виде дождя и мокрого снега с 16 по 19 марта ожидается активное снеготаяние. Это будет способствовать более активному сходу снега с наклонных поверхностей.