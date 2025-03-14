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В Башкирии из-за тумана видимость на дорогах упадет до 500 метров

МЧС республики предупреждает о непогоде.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидается опасная погода. Об этом предупреждает МЧС республики. Ведомство сообщает о тумане, который может снизить видимость до 500 метров и менее. В министерстве отметили, что погодные условия начнут портиться в ближайшие 24 часа.

Согласно прогнозу синоптиков, 15 марта будет преобладать облачная погода с периодами прояснений. В некоторых районах возможен небольшой дождь. Ветер южный и юго-западный, его скорость составит 9−14 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до +5°, а днем — от +5 до +10°.

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