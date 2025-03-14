Не будет работать телевидение в Волгоградской области 20 марта

Жителей десятков населенных пунктов в трех районах Волгоградской области на следующей неделе ждет временное отключение телевидения и радио. 20 марта 2025 года запланированы профилактические работы. Из-за этого будут кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала в Дубовском, Жирновском, Иловлинском районах и ближайших к ним.
Так в Дубовском районе профилактические работы 20 марта 2025 пройдут на передающей станции в Давыдовке. С 10.00 до 16.00 не будет работать телевидение обоих мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2. Отключат основные каналы ТВ в это время и в Иловле.
В Жирновске жители останутся без Радио России, Жирновск ФМ, Дорожное радио, Волгоград ФМ и Авторадио 20 марта с 11.00 до 17.00.