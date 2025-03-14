Не будет работать телевидение в Волгоградской области 20 марта

Так в Дубовском районе профилактические работы 20 марта 2025 пройдут на передающей станции в Давыдовке. С 10.00 до 16.00 не будет работать телевидение обоих мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2. Отключат основные каналы ТВ в это время и в Иловле.