В Ростовской области планируют внести изменения в программу капремонта домов

В Ростовской области собираются внести изменения в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов. Корректировка должна повысить эффективность и прозрачность расходования средств, сообщил заместитель губернатора Владимир Ревенко.
По словам чиновника, сейчас система имеет ряд недостатков. Например, одной из ключевых проблем является неактуальная информация о домах, включенных в программу. Несоответствия связаны с тем, что данные, предоставленные десять лет назад, не обновлялись с течением времени. Также нарекания вызывает нелогичная очередность проведения работ.
— Еще одна проблема — несвоевременный текущий ремонт. Обслуживающие организации не всегда уделяют этому должное внимание, в результате состояние зданий ухудшается, что приводит к более дорогостоящему капремонту, — отметил Владимир Ревенко.
Проработку необходимых изменений начали по поручению врио главы региона Юрия Слюсаря.
— Главная задача — при реализации программы капремонта обеспечить рациональное и эффективное расходование средств. Чтобы работы не затягивались, а подрядчики качественно выполняли поставленные задачи, — прокомментировал Владимир Ревенко.