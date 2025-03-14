В Ростовской области планируют внести изменения в программу капремонта домов

По словам чиновника, сейчас система имеет ряд недостатков. Например, одной из ключевых проблем является неактуальная информация о домах, включенных в программу. Несоответствия связаны с тем, что данные, предоставленные десять лет назад, не обновлялись с течением времени. Также нарекания вызывает нелогичная очередность проведения работ.