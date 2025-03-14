В Самарской области полицейские будут ловить пьяных водителей 14−16 марта

Мероприятие направлено на предупреждение аварий и пресечение нарушений, влияющих на уровень аварийности. Напомним, пьяное вождение наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав от полутора до двух лет. При отказе проходить медицинское освидетельствование, тоже происходит лишение водительского удостоверения и наложение штрафа.