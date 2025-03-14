Волгоградский областной суд повторно рассмотрит дело депутата Распутиной

Ранее производство по уголовному делу в отношении парламентария было прекращено, однако Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил это решение, поддержав позицию прокуратуры.
Поводом возобновить процесс стала кассационная жалоба заместителя прокурора Волгоградской области. Надзорный орган считает, что апелляционное постановление о прекращении уголовного преследования было вынесено с нарушениями.
Дело возбудили в 2024 году по ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность».
Фабула не разглашалась, однако, по неофициальной информации, речь шла о том, что у чиновницы якобы отсутствовали полномочия на подписание определенных документов.
7 ноября 2024 года постановление об уголовном преследовании Татьяны Распутиной было признано незаконным. Однако уже 18 февраля 2025 года Четвертый кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил кассационное представление заместителя прокурора Волгоградской области Владимира Мосина. В соответствии с новым решением апелляционное постановление Волгоградского областного суда отменено, а дело передано на новое рассмотрение. Дата процесса пока не назначена.
Сейчас Татьяна Распутина возглавляет комитет Волгоградской облдумы по государственному строительству, местному самоуправлению, развитию территорий и информационной политике. Депутатом 7-го созыва регионального законодательного органа она была избрана в сентябре 2024 года.