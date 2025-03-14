Волгоградский областной суд повторно рассмотрит дело депутата Распутиной

7 ноября 2024 года постановление об уголовном преследовании Татьяны Распутиной было признано незаконным. Однако уже 18 февраля 2025 года Четвертый кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил кассационное представление заместителя прокурора Волгоградской области Владимира Мосина. В соответствии с новым решением апелляционное постановление Волгоградского областного суда отменено, а дело передано на новое рассмотрение. Дата процесса пока не назначена.