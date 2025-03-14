Городские парки временно закрываются из-за непогоды

Парки культуры и отдыха, подведомственные столичному Департаменту культуры, временно закрываются в связи с ухудшением погоды и неблагоприятным прогнозом. Все запланированные мероприятия отменены. Решение об открытии парков примут, исходя из ситуации.
В течение дня 14 марта в Москве резко ухудшится погода. На столицу надвигается циклон. Порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду. Синоптики также прогнозируют дождь. Городские службы переведены в режим повышенной готовности.
Ранее Сергей Собянин попросил горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.
Автомобилистам советуют внимательно следить за дорожной ситуацией. В чрезвычайной ситуации необходимо звонить в экстренные службы по единому номеру: 112.