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Городские парки временно закрываются из-за непогоды

В столицу придет циклон, ожидается сильный ветер и дождь.

Сейчас в Ричмонде: +6° 2 м/с 93% 760 мм рт. ст. +7°
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Парки культуры и отдыха, подведомственные столичному Департаменту культуры, временно закрываются в связи с ухудшением погоды и неблагоприятным прогнозом. Все запланированные мероприятия отменены. Решение об открытии парков примут, исходя из ситуации.

В течение дня 14 марта в Москве резко ухудшится погода. На столицу надвигается циклон. Порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду. Синоптики также прогнозируют дождь. Городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Ранее Сергей Собянин попросил горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.

Автомобилистам советуют внимательно следить за дорожной ситуацией. В чрезвычайной ситуации необходимо звонить в экстренные службы по единому номеру: 112.