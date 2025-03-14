Плановое выжигание начали около Западного шоссе в Ростовской области

Сегодня, 14 марта, в районе Западного шоссе в Ростовской области организовали плановое выжигание сухой растительности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Жителей Дона попросили сохранять спокойствие. За распространением огня следят пожарно-спасательные расчеты.
Напомним, пал сухой растительности — важная часть подготовки пожароопасному сезону. Подобная профилактика снижает риск неконтролируемых природных возгораний и защищает окружающую среду.
Напомним, прошедшей ночью около Ботанического сада в Ростове потушили ландшафтный пожар.