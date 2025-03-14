Украинским военным, попавшим в плен в Курской области, вынесли приговор

«Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 22-й отдельной механизированной бригады ВФУ — солдат Андрея Анисимова и Дмитрия Лабунского, обвиняемых в совершении террористического акта в Курской области (пункты “а”, “в” части 2 статьи 205 УК РФ)… Приговором суда Анисимову и Лабунскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет каждому с отбыванием наказания первых трех лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.