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Необычные профессии: где можно им научиться в Беларуси

Вы устали от однообразной работы в офисе с 9 до 5 и готовы исследовать действительно уникальные возможности трудоустройства? Мы вам поможем. Рассказываем о необычных профессиях, а еще можно ли научиться им в Беларуси.

Источник: Смартпресс

Этичный хакер: защитник цифрового мира

Этичные хакеры тестируют системы на уязвимости, чтобы предотвратить кибератаки. Это одна из самых востребованных профессий в IT.

Где учиться в Беларуси:

БГУИР (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники) — программы по информационной безопасности.

Международные сертификации: CEH (Certified Ethical Hacker) или CompTIA Security+.

Специалист по криоконсервации: заморозка жизни

Криоконсервация — это заморозка биологических материалов (клеток, тканей, органов) для их длительного хранения. Такие технологии используются в медицине и биологии.

Где учиться в Беларуси:

БГУ (Белорусский государственный университет) — программы по биологии.

БГМУ (Белорусский государственный медицинский университет) — курсы по биохимии.

Специалист по киберспорту: профессия для геймеров

Киберспорт — это не только игроки, но и менеджеры, аналитики и организаторы турниров.

Где учиться в Беларуси:

Пока нет специализированных программ, но можно изучать менеджмент в БГЭУ или IT в БГУИР.

Сомелье: дегустатор вина

Сомелье — это не просто ценитель вина, а профессионал, который разбирается в тонкостях виноделия, умеет подбирать напитки к блюдам и давать рекомендации.

Где учиться в Беларуси:

Курсы сомелье при ресторанах или специализированных школах.

Международные программы: WSET (Wine & Spirit Education Trust) или Court of Master Sommeliers.

Специалист по вертикальным фермам: агроном будущего

Вертикальные фермы — это выращивание растений в многоярусных конструкциях внутри помещений. Такие технологии помогают экономить ресурсы и выращивать урожай в условиях мегаполисов.

Где учиться в Беларуси:

БГСХА (Белорусская государственная сельскохозяйственная академия) — программы по агрономии.

БГУ (Белорусский государственный университет) — курсы по биотехнологиям.

Специалист по искусственному интеллекту: творец умных алгоритмов

Искусственный интеллект используется в медицине, финансах, играх и даже искусстве. Специалисты по ИИ разрабатывают алгоритмы, которые могут «думать» и принимать решения.

Где учиться в Беларуси:

БГУИР — программы по искусственному интеллекту.

БГУ — курсы по компьютерным наукам.

Специалист по биоинформатике: на стыке биологии и IT

Биоинформатики анализируют генетические данные, разрабатывают программы для изучения ДНК и помогают в создании новых лекарств.

Где учиться в Беларуси:

БГУ (Белорусский государственный университет) — программы по биоинформатике.

БГМУ (Белорусский государственный медицинский университет) — курсы по молекулярной биологии.