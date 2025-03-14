Необычные профессии: где можно им научиться в Беларуси

Этичный хакер: защитник цифрового мира
Этичные хакеры тестируют системы на уязвимости, чтобы предотвратить кибератаки. Это одна из самых востребованных профессий в IT.
Где учиться в Беларуси:
БГУИР (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники) — программы по информационной безопасности.
Международные сертификации: CEH (Certified Ethical Hacker) или CompTIA Security+.
Специалист по криоконсервации: заморозка жизни
Криоконсервация — это заморозка биологических материалов (клеток, тканей, органов) для их длительного хранения. Такие технологии используются в медицине и биологии.
Где учиться в Беларуси:
БГУ (Белорусский государственный университет) — программы по биологии.
БГМУ (Белорусский государственный медицинский университет) — курсы по биохимии.
Специалист по киберспорту: профессия для геймеров
Киберспорт — это не только игроки, но и менеджеры, аналитики и организаторы турниров.
Где учиться в Беларуси:
Пока нет специализированных программ, но можно изучать менеджмент в БГЭУ или IT в БГУИР.
Сомелье: дегустатор вина
Сомелье — это не просто ценитель вина, а профессионал, который разбирается в тонкостях виноделия, умеет подбирать напитки к блюдам и давать рекомендации.
Где учиться в Беларуси:
Курсы сомелье при ресторанах или специализированных школах.
Международные программы: WSET (Wine & Spirit Education Trust) или Court of Master Sommeliers.
Специалист по вертикальным фермам: агроном будущего
Вертикальные фермы — это выращивание растений в многоярусных конструкциях внутри помещений. Такие технологии помогают экономить ресурсы и выращивать урожай в условиях мегаполисов.
Где учиться в Беларуси:
БГСХА (Белорусская государственная сельскохозяйственная академия) — программы по агрономии.
БГУ (Белорусский государственный университет) — курсы по биотехнологиям.
Специалист по искусственному интеллекту: творец умных алгоритмов
Искусственный интеллект используется в медицине, финансах, играх и даже искусстве. Специалисты по ИИ разрабатывают алгоритмы, которые могут «думать» и принимать решения.
Где учиться в Беларуси:
БГУИР — программы по искусственному интеллекту.
БГУ — курсы по компьютерным наукам.
Специалист по биоинформатике: на стыке биологии и IT
Биоинформатики анализируют генетические данные, разрабатывают программы для изучения ДНК и помогают в создании новых лекарств.
Где учиться в Беларуси:
БГУ (Белорусский государственный университет) — программы по биоинформатике.
БГМУ (Белорусский государственный медицинский университет) — курсы по молекулярной биологии.