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Даригу Назарбаеву исключили из попечительского совета театра «Астана Опера»

Даригу Назарбаеву исключают из состава попечительского совета театра «Астана Опера», передает Tengrinews.kz со ссылкой на портал «Открытые НПА».

Источник: parlam.kz

Министерство культуры и информации вносит изменения в постановление правительства от 22 мая 2013 года № 512 «О создании некоммерческого акционерного общества “Государственный театр оперы и балета “Астана Опера”.

Изменения касаются состава попечительского совета театра. В частности, предлагается исключить из попечительского совета ряд лиц. Среди них — бывшая депутат Мажилиса Дарига Назарбаева, бизнесмены Тимур Кулибаев, Кенес Ракишев и Нурлан Смагулов, министр энергетики Алмасадам Саткалиев, акционеры ERG Александр Машкевич и Патох Шодиев.

Вносимое изменение обусловлено необходимостью приведения состава попечительского совета в соответствие с актуальной кадровой структурой.

говорится в обосновании к проекту постановления

Проект постановления будет находиться на публичном обсуждении до 3 апреля.