Даригу Назарбаеву исключили из попечительского совета театра «Астана Опера»

Министерство культуры и информации вносит изменения в постановление правительства от 22 мая 2013 года № 512 «О создании некоммерческого акционерного общества “Государственный театр оперы и балета “Астана Опера”.
Изменения касаются состава попечительского совета театра. В частности, предлагается исключить из попечительского совета ряд лиц. Среди них — бывшая депутат Мажилиса Дарига Назарбаева, бизнесмены Тимур Кулибаев, Кенес Ракишев и Нурлан Смагулов, министр энергетики Алмасадам Саткалиев, акционеры ERG Александр Машкевич и Патох Шодиев.
Вносимое изменение обусловлено необходимостью приведения состава попечительского совета в соответствие с актуальной кадровой структурой.
Проект постановления будет находиться на публичном обсуждении до 3 апреля.