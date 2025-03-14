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На сутки отключат воду в ряде домов Кировского района

Причиной стало подключение объектов к централизованным сетям водоснабжения.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В ряде домов Кировского района на сутки прекратят подачу воды. Это связано с подключением новых сетей водоснабжения на участке ул. Деловая — ул. Г. Баруди к централизованным сетям водоснабжения.

Так, с 9:00 18 марта до 9:00 19 марта воду отключат по следующим адресам:

ул. Деловая, 20;

ул. Краснококшайская, 101, 101 (корп.1), 119, 125, 125а, 140, 140а, 140а (корп.1), 140б, 142, 142а, 142б.

Автоцистерны с водой разместят согласно поступающим заявкам, которые принимают по телефону: +7 (843)231−62−60, сообщили в МУП «Водоканал».