На сутки отключат воду в ряде домов Кировского района

В ряде домов Кировского района на сутки прекратят подачу воды. Это связано с подключением новых сетей водоснабжения на участке ул. Деловая — ул. Г. Баруди к централизованным сетям водоснабжения.
Так, с 9:00 18 марта до 9:00 19 марта воду отключат по следующим адресам:
ул. Деловая, 20;
ул. Краснококшайская, 101, 101 (корп.1), 119, 125, 125а, 140, 140а, 140а (корп.1), 140б, 142, 142а, 142б.
Автоцистерны с водой разместят согласно поступающим заявкам, которые принимают по телефону: +7 (843)231−62−60, сообщили в МУП «Водоканал».