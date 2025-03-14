Главный тренер «Трактора» не будет присутствовать на мачте с омским «Авангардом»

Сегодня вечером, 14 марта, в Омске состоится мачт челябинского «Трактора» с омским «Авангардом». Как сообщили в пресс-службе ХК «Трактор», Бенуа Гру не будет присутствовать на игре.
В челябинском клубе рассказали, что тренер испытывает недомогание.
«Перед встречей в Омске главный тренер “черно-белых” почувствовал недомогание и медицинский штаб команды принял решение, что сегодня наставника не будет на мостике», — пояснили в пресс-службе клуба.
Невзирая на ухудшение самочувствия, Гру все же будет консультировать тренерский штаб и вносить корректировки в онлайн-режиме.
Обязанности Гру во время мачта против омских «ястребов» будет Рафаэль Рише.
Ранее «КП Омск» сообщала, что игрок омского «Авангарда» Ткачев рассказал о своем участии в матче с «Торпедо».