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В Иркутской области посчитают бездомных собак и кошек

Мониторинг нужен, чтобы рассчитать бюджет на 2026 год.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области посчитают бездомных кошек и собак. Как стало известно КП-Иркутск, мониторинг необходим для того, чтобы специалисты рассчитали, сколько денег необходимо выделить на отлов животных в 2026 году.

Работникам региональной службы ветеринарии и представителям администраций муниципальных образований предстоит узнать численность животных без владельцев, за исключением собак и кошек с неснимаемыми или несмываемыми метками.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на семилетнюю девочку набросилась немецкая овчарка в Бурятии. Родные ребенка боятся даже предположить, чем могло все закончиться, если бы не сибирячка, которая проезжала мимо.