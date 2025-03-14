В Иркутской области посчитают бездомных собак и кошек

В Иркутской области посчитают бездомных кошек и собак. Как стало известно КП-Иркутск, мониторинг необходим для того, чтобы специалисты рассчитали, сколько денег необходимо выделить на отлов животных в 2026 году.
Работникам региональной службы ветеринарии и представителям администраций муниципальных образований предстоит узнать численность животных без владельцев, за исключением собак и кошек с неснимаемыми или несмываемыми метками.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на семилетнюю девочку набросилась немецкая овчарка в Бурятии. Родные ребенка боятся даже предположить, чем могло все закончиться, если бы не сибирячка, которая проезжала мимо.