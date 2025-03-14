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Омские улицы останутся опасными очень надолго

Это связано с погодными условиями и образовавшимся сильным гололедом.

Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 93% 761 мм рт. ст. +7°

Похоже, ситуация с образовавшимся в Омской области мощным гололедом рискует стать затяжной. Это следует из прогноза омских синоптиков и прочих сервисов.

Напомним, что в пятницу, 14 марта 2025 года, улицы Омска и области накрыл мощнейший гололед. Причиной стали осадки в виде дождя и мокрого снега и последующий за этим перепад температур.

Омские правоохранители на фоне погодных условий заявили о массовом характере ДТП на дорогах города и области.

Отметим, прогноз Обь-Иртышского УГМС до 17 марта 2025 года заставляет думать, что подобные погодные условия установятся в Омской области надолго. На трое суток синоптики прогнозируют в Омской области осадки в виде мокрого снега и дождя, перепад температур от «плюса» к «минусу» и гололедицу на дорогах.

В связи с неустойчивостью температурного режима омичей просят быть максимально осторожными на дорогах. Жителям региона рекомендуют по возможности выбирать обувь на плоской подошве, ходить поступью и стараться выбирать маршрут по обработанным участкам пешеходной зоны.