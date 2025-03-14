Омские улицы останутся опасными очень надолго

Похоже, ситуация с образовавшимся в Омской области мощным гололедом рискует стать затяжной. Это следует из прогноза омских синоптиков и прочих сервисов.
Напомним, что в пятницу, 14 марта 2025 года, улицы Омска и области накрыл мощнейший гололед. Причиной стали осадки в виде дождя и мокрого снега и последующий за этим перепад температур.
Омские правоохранители на фоне погодных условий заявили о массовом характере ДТП на дорогах города и области.
Отметим, прогноз Обь-Иртышского УГМС до 17 марта 2025 года заставляет думать, что подобные погодные условия установятся в Омской области надолго. На трое суток синоптики прогнозируют в Омской области осадки в виде мокрого снега и дождя, перепад температур от «плюса» к «минусу» и гололедицу на дорогах.
В связи с неустойчивостью температурного режима омичей просят быть максимально осторожными на дорогах. Жителям региона рекомендуют по возможности выбирать обувь на плоской подошве, ходить поступью и стараться выбирать маршрут по обработанным участкам пешеходной зоны.