Омские улицы останутся опасными очень надолго

Отметим, прогноз Обь-Иртышского УГМС до 17 марта 2025 года заставляет думать, что подобные погодные условия установятся в Омской области надолго. На трое суток синоптики прогнозируют в Омской области осадки в виде мокрого снега и дождя, перепад температур от «плюса» к «минусу» и гололедицу на дорогах.