Стоимость баранины в Ростовской области за год выросла на 100 рублей

Дешевле чем по региону баранину сейчас можно купить в Волгодонске (718,38 рубля) и в городе Миллерово (737,22 рубля). Дороже среднего продукт в Таганроге (771,49 рубля), Ростове-на-Дону (777 рублей) и в Шахтах (782,18 рубля).