Стоимость баранины в Ростовской области за год выросла на 100 рублей

В Ростовской области средняя стоимость баранины увеличилась на 101,6 рублей. Такой вывод можно сделать при сравнении данных Ростовстата за март 2024 и 2025 года.
В прошлом марте баранину в регионе продавали по 666,71 рубля за 1 кг, а в марте 2025 года ценник поднялся до 768,35 рубля.
Дешевле чем по региону баранину сейчас можно купить в Волгодонске (718,38 рубля) и в городе Миллерово (737,22 рубля). Дороже среднего продукт в Таганроге (771,49 рубля), Ростове-на-Дону (777 рублей) и в Шахтах (782,18 рубля).
Добавим, говядина в марте 2025 года стоит 588,78 рубля за 1 кг, свинина — 384,98 рубля, куры охлажденные и мороженые — 200,55 рубля.
Напомним, ранее на Дону подорожали кофе и шоколад.