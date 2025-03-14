СК возбудил дело после массового отравления вахтовиков в Забайкалье

ВЛАДИВОСТОК, 14 мар — РИА Новости. Уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг возбуждено после госпитализации 56 человек с признаками отравления в вахтовом поселке «Желтугинской горнорудной компании» в Забайкалье, сообщило СУСК РФ по региону.