СК возбудил дело после массового отравления вахтовиков в Забайкалье

ВЛАДИВОСТОК, 14 мар — РИА Новости. Уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг возбуждено после госпитализации 56 человек с признаками отравления в вахтовом поселке «Желтугинской горнорудной компании» в Забайкалье, сообщило СУСК РФ по региону.
Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что 45 человек в вахтовом поселке «Желтугинской горнорудной компании» в поселке Ключевский Могочинского округа в Забайкалье госпитализированы с сальмонеллезом в районную больницу, проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Специалисты управления Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование, устанавливали причины заболевания.
«С 9 по 13 марта… 56 работников горнорудной компании в Могочинском районе были госпитализированы с признаками пищевого отравления, 18 госпитализированным выставлен предварительный диагноз “сальмонеллёзный энтерит”… Следователи… возбудили уголовное дело по… ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.
Изъята документация по организации питания работников компании, допрашиваются должностные лица и сотрудники, информирует СУСК.