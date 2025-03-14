В Омской области открыли трассы, которые перекрывали из-за дождя

ГУ МЧС России по Омской области пояснило, что с 16:00 сняты все ограничения на основных федеральных трассах Омской области. По дорогам Р-254 «Иртыш», Р-402 и А-320 вновь может двигаться весь транспорт.
В связи с улучшением погодных условий движение полностью восстановлено на маршрутах Тюмень — Омск, а также по направлениям в Казахстан и по трассе «Иртыш».
Напомним, что ранее из-за неблагоприятных погодных условий с 9:30 14 марта было ограничено движение на федеральных трассах Р-402 (375−611 км) и Р-254 «Иртыш» (655−805 км) в Омской области.