Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Камызяке девочку вытащили из трубы

Беззаботная детская игра едва не закончилась трагедией.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Источник: МЧС РФ

В Астраханской области детская игра в прятки закончилась вызовом спасателей. Девочка застряла в месте укрытия и не смогла выбраться самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел в городе Камызяк. По словам сотрудников МЧС, девочка с друзьями играла в прятки. Ее местом укрытия стала бетонная труба, закопанная в землю. Ребенок смог залезть туда, но выбраться самостоятельно не получилось, так как нога встала поперек трубы.

Сотрудники службы решили сначала выкопать трубу, а уже после разрезать ее. Операцию усложнял высокопрочный асбестоцементный материал, который при резке вибрировал, доставляя застрявшей девочке боль. Поэтому спасатели использовали доски и одеяло, чтобы защитить ребенка.

Спасательная операция заняла 40 минут. Помощь медиков девочке не потребовалась.

Ранее в Дагестане спасли младенца, проглотившего 390 магнитов от неокуба.