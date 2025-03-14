В Камызяке девочку вытащили из трубы

Инцидент произошел в городе Камызяк. По словам сотрудников МЧС, девочка с друзьями играла в прятки. Ее местом укрытия стала бетонная труба, закопанная в землю. Ребенок смог залезть туда, но выбраться самостоятельно не получилось, так как нога встала поперек трубы.
Сотрудники службы решили сначала выкопать трубу, а уже после разрезать ее. Операцию усложнял высокопрочный асбестоцементный материал, который при резке вибрировал, доставляя застрявшей девочке боль. Поэтому спасатели использовали доски и одеяло, чтобы защитить ребенка.
Спасательная операция заняла 40 минут. Помощь медиков девочке не потребовалась.
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