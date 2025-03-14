В Камызяке девочку вытащили из трубы

Инцидент произошел в городе Камызяк. По словам сотрудников МЧС, девочка с друзьями играла в прятки. Ее местом укрытия стала бетонная труба, закопанная в землю. Ребенок смог залезть туда, но выбраться самостоятельно не получилось, так как нога встала поперек трубы.