Каждый год 12 июня вся страна празднует День России, ведь в эту дату больше 30 лет назад приняли Декларацию о государственном суверенитете. В 2025 году между выходным и праздником встала пятница: выяснили, будет ли она рабочей.
Производственный календарь на 2025 год
Всего в 2025 году россияне смогут не работать 118 дней, включая праздники. Подробнее с выходными можно ознакомиться, изучив производственный календарь:
Уйти домой пораньше получится 30 апреля, 11 июня и 1 ноября — это будут сокращенные дни. Отработать полную смену предстоит 247 дней.
Июнь находится между самым «расслабленным» месяцем года, маем, и самым «ударным» — июлем. Для понимания: в мае страна будет отдыхать 13 дней, а в июле — всего восемь. В это же время первый месяц лета оказался во всех смыслах посередине: работать придется 19 дней, а отдыхать — 11.
Кстати, в високосном 2024 году россияне посвятили труду на один день больше.
13 июня 2025: выходной или рабочий день в России
В 2025 году 13 июня будет выходным. Все благодаря официальному постановлению Правительства Российской Федерации, согласно которому выходной с 8 марта перенесли: этот праздник выпал на субботу, и по закону россиянам полагается компенсация.
Таким образом, неделя с 9 по 15 июня получится трехдневной. Можно отметить, что 13 июня стал выходным вполне по прагматичным соображениям. Внезапный трудовой день посреди выходных не считается продуктивным, ведь интенсивность работы между отдыхом и ожиданием отдыха заметно падает.
Как отдыхаем на День России 2025: официальное постановление правительства
Согласно официальному постановлению Правительства РФ № 1335, выходной день перенесли с субботы 8 марта на пятницу 13 июня.
Благодаря этому граждан ждут маленькие каникулы. Начнутся они вечером в среду, так как 11 июня — сокращенный день, 12 июня — официальный праздник День России, а 13 июня — перенесенный на пятницу выходной. Кроме того, после этого следуют традиционные нерабочие суббота, 14 июня, и воскресенье, 15 июня. Отличное время, чтобы съездить за город и провести время на природе.
Те, кто проведет праздничный день в городе, смогут поучаствовать в народных гуляниях. В течение дня на главных площадках проводят различные культурные мероприятия, включая фестивали, ярмарки и выставки.
В День России также принято подчеркивать единство народов многонациональной страны. Поэтому вы без труда сможете встретить лавочки с традиционными блюдами и изделиями мастеров.
В Москве в этот день принято проводить официальные мероприятия с первыми лицами страны. Также 12 июня традиционно вручают государственные награды выдающимся россиянам. Впервые такую церемонию в День России провели только в 1995 году.
Еще несколько фактов: День России в стране будут отмечать в 33-й раз, но под этим названием праздник проводят только с 2002 года. До этого его официальное название звучало так — День принятия Декларации о государственном суверенитете. Но столь длинное название в итоге не прижилось. Что не скажешь об итоговом варианте, предложенным президентом Борисом Ельциным в 1998 году.
Другие праздничные и выходные дни в июне 2025 года
День России для ряда регионов — не единственный праздник в июне. Отдельные республики на уровне местных властей могут принять и утвердить дополнительные выходные связанные, например, с национальными торжествами.
Например, в пятницу 6 июня в Адыгее, Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстане и в Чеченской Республике, где значительная часть населения — мусульмане, отметят Курбан-байрам. Это один из главных дней в году в исламе, который знаменует завершение паломничества в Мекку. Перед праздником мусульмане десять дней соблюдают строжайший пост.
Помимо Дня России, нерабочего 13 июня и Курам-Байрама в июне будет девять выходных дней.
Список источников
1. Производственный календарь на 2025 год. Официальный сайт Правительства РФ. 2024.
2. Постановление № 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году». Официальный сайт Правительства РФ. 2024.
3. Ковынева М. День России. Культура.РФ. 2024.
4. Курбан-байрам. Культура.РФ. 2025.