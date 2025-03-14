13 июня 2025: выходной или рабочий день в России

Еще несколько фактов: День России в стране будут отмечать в 33-й раз, но под этим названием праздник проводят только с 2002 года. До этого его официальное название звучало так — День принятия Декларации о государственном суверенитете. Но столь длинное название в итоге не прижилось. Что не скажешь об итоговом варианте, предложенным президентом Борисом Ельциным в 1998 году.