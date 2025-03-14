В Пермском крае закрыли ледовую переправу через Сылву

В текущем зимнем сезоне продолжают работу 10 ледовых переправ: в Кунгурском округе через Сылву между деревней Мостовая и селом Насадка; в Оханском округе через Каму между Оханском и поселком Юго-Камский; в Чусовском округе через Чусовую — между поселками Верхнечусовские Городки и деревней Красная Горка, у поселка Села в районе урочища Ванево; в Гайнском округе через Каму — в створах автомобильных дорог «Верхняя Старица — Касимовка» и «Лугдын — Кебраты»; в Соликамском округе через Каму — в поселках Тюлькино, Нижний Склад и Усть-Боровая.