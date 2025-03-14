В Пермском крае закрыли ледовую переправу через Сылву

В Пермском крае на начало марта работали 11 ледовых переправ. Их начнут закрывать в зависимости от погодных условий в каждом отдельном муниципалитете.
Администрация Кунгурского округа сообщила о прекращении работы ледовой переправы через реку Сылву с 08:00 14 марта. Власти округа объяснили закрытие в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности.
Ледовая переправа соединяла село Троица и поселок Ильича. Протяженность трассы составляла 250 метров.
В текущем зимнем сезоне продолжают работу 10 ледовых переправ: в Кунгурском округе через Сылву между деревней Мостовая и селом Насадка; в Оханском округе через Каму между Оханском и поселком Юго-Камский; в Чусовском округе через Чусовую — между поселками Верхнечусовские Городки и деревней Красная Горка, у поселка Села в районе урочища Ванево; в Гайнском округе через Каму — в створах автомобильных дорог «Верхняя Старица — Касимовка» и «Лугдын — Кебраты»; в Соликамском округе через Каму — в поселках Тюлькино, Нижний Склад и Усть-Боровая.