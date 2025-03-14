Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске на 9 Мая планируют провести шествие «Бессмертного полка»

Губернатор Виталий Хоценко заявил, что возможность его проведения в офлайн формате не исключается.

Источник: Комсомольская правда

В Омске 9 Мая впервые за несколько последних лет в очном формате может пройти шествие «Бессмертный полк». Напомним, в прошлом и позапрошлом годах акция проходила только в формате онлайн. О том, что в этом году шествие наконец-то может состояться, в своем телеграм-канале сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«Планируем провести парад и, если позволит обстановка, организовать патриотическое шествие “Бессмертного полка”, — рассказал глава региона.

Тема проведения в Омске праздничных мероприятий, посвященных 80-летней годовщине Великой Победы, обсуждалась на встрече губернатора Виталия Хоценко с полпредом президента РФ в СФО Анатолием Серышевым. Кроме парада и шествия «Бессмертного полка», к 9 Мая в Омске откроется военно-патриотический парк «Патриот». Военную технику для экспозиции предоставит минобороны. На обустройство тематического пространства выделено 250 млн рублей, подрядчиком стало ООО «Стройтраст».