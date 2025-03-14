В Омске на 9 Мая планируют провести шествие «Бессмертного полка»

В Омске 9 Мая впервые за несколько последних лет в очном формате может пройти шествие «Бессмертный полк». Напомним, в прошлом и позапрошлом годах акция проходила только в формате онлайн. О том, что в этом году шествие наконец-то может состояться, в своем телеграм-канале сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.