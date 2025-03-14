Троих студентов-иностранцев, устроивших драку в стерлитамакском общежитии, задержали

В башкирском городе Стерлитамаке по подозрению в хулиганстве задержали троих студентов-иностранцев. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.
Инцидент произошел вечером минувшего вторника — 11 марта, когда фигуранты устроили драку, напав на двоих парней. В результате один из потерпевших получил перелом челюсти, а другой — ушибы головы. Обоим оказали медицинскую помощь.
Сейчас с подозреваемыми проводят первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Кроме того, Следком организовал проверку по видеообращению других студентов, которые сообщили о противоправных действиях иностранных учащихся во время обучения и проживания в общежитии.
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