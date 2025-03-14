Сильный ветер ожидается в Нижегородской области 14−15 марта

К возможным последствиям непогоды готова 281 бригада энергетиков, в которые входят более 1000 специалистов и 417 единиц спецтехники. Особое внимание уделяется социально значимым и инфраструктурным объектам. Для их бесперебойного энергоснабжения подготовлены 234 резервных источника общей мощностью около 7,6 МВт.