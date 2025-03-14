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Сильный ветер ожидается в Нижегородской области 14−15 марта

К возможным последствиям непогоды готова 281 бригада энергетиков.

Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 93% 760 мм рт. ст. +7°

Усиление ветра с порывами до 16−21 м/с прогнозируется в Нижегородской области 14—15 марта. В связи с этим филиал «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» перешел на режим повышенной готовности.

К возможным последствиям непогоды готова 281 бригада энергетиков, в которые входят более 1000 специалистов и 417 единиц спецтехники. Особое внимание уделяется социально значимым и инфраструктурным объектам. Для их бесперебойного энергоснабжения подготовлены 234 резервных источника общей мощностью около 7,6 МВт.

В филиале работает оперативный штаб, который координирует действия с МЧС и местными властями. Весь персонал находится в режиме повышенной готовности, а операторы временного информационного центра дежурят круглосуточно.

Энергетики напоминают жителям о необходимости соблюдать осторожность. При обнаружении оборванных проводов нельзя приближаться к ним, а нужно сразу сообщить в «Нижновэнерго» или МЧС.

Сообщить о нарушении электроснабжения можно через онлайн-сервисы компании: официальный сайт и мобильное приложение «Есть свет!».

Также доступна горячая линия энергетиков: 8 800 220 0 220 (короткий номер — 220; бесплатно).