Сильный ветер ожидается в Нижегородской области 14−15 марта

Усиление ветра с порывами до 16−21 м/с прогнозируется в Нижегородской области
К возможным последствиям непогоды готова 281 бригада энергетиков, в которые входят более 1000 специалистов и 417 единиц спецтехники. Особое внимание уделяется социально значимым и инфраструктурным объектам. Для их бесперебойного энергоснабжения подготовлены 234 резервных источника общей мощностью около 7,6 МВт.
В филиале работает оперативный штаб, который координирует действия с МЧС и местными властями. Весь персонал находится в режиме повышенной готовности, а операторы временного информационного центра дежурят круглосуточно.
Энергетики напоминают жителям о необходимости соблюдать осторожность. При обнаружении оборванных проводов нельзя приближаться к ним, а нужно сразу сообщить в «Нижновэнерго» или МЧС.
Сообщить о нарушении электроснабжения можно через онлайн-сервисы компании: официальный сайт и мобильное приложение «Есть свет!».
Также доступна горячая линия энергетиков: 8 800 220 0 220 (короткий номер — 220; бесплатно).