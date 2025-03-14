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Блогер Влад Бумага сворачивает свой бизнес в России

МИНСК, 14 мар — Sputnik. Компания «Бумажная бумага», контролируемая популярным блогером Владом Бумагой и выпускающая чипсы Lava-lava, планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве, следует из сообщения в Федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Источник: Sputnik.by

ООО «Бумажная бумага» (…) уведомляет кредиторов о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве.

говорится в сообщении

В нем в качестве кредиторов указаны ООО «Вильд Россия» и Сбербанк. При этом размер задолженности компании не уточняется.

«Вильд Россия» в декабре минувшего года обратилась с иском в арбитражный суд Москвы к «Бумажной бумаге» на сумму около 30 миллионов российских рублей, однако пока он не рассматривался.

Владу Бумаге в ООО принадлежит доля в размере 45% — через кипрскую компанию «Эй-Фо-Груп Лимитед», остальными долями владеют на паритетных началах бывший топ-менеджер сети «Пятерочка» Алексей Клочков и рекламщик Виталиус Паулюс. Доходы «Бумажной бумаги» в 2023 году составили около 3,9 миллиарда рублей, расходы — 3,7 миллиарда. Компания занимается выпуском готовых завтраков, кукурузных палочек, снеков и лимонада.