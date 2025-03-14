Главу Минфина Ростовской области исключили из комиссии по борьбе с коррупцией

Заместителя губернатора — министра финансов Ростовской области Лилию Федотову после ареста исключили из состава комиссии по противодействию коррупции. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Напомним, главу донского Минфина задержали 3 февраля 2025 года, тогда же стало известно о проведенных обысках. Позже суд утвердил арест в СИЗО на два месяца, до 2 апреля этого года включительно. Следствие ведется в рамках статьи о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По версии СК, в 2020 году чиновник при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. В итоге ущерб региональной казне составил 1,9 млрд рублей.
Добавим, также комиссию противодействию коррупции в силу нового назначения покинул глава донской столицы Александр Скрябин. Кроме того, из состава комиссии вышел бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.