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Главу Минфина Ростовской области исключили из комиссии по борьбе с коррупцией

Министр финансов Ростовской области после ареста покинула комиссию по борьбе с коррупцией.

Источник: Комсомольская правда

Заместителя губернатора — министра финансов Ростовской области Лилию Федотову после ареста исключили из состава комиссии по противодействию коррупции. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, главу донского Минфина задержали 3 февраля 2025 года, тогда же стало известно о проведенных обысках. Позже суд утвердил арест в СИЗО на два месяца, до 2 апреля этого года включительно. Следствие ведется в рамках статьи о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии СК, в 2020 году чиновник при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. В итоге ущерб региональной казне составил 1,9 млрд рублей.

Добавим, также комиссию противодействию коррупции в силу нового назначения покинул глава донской столицы Александр Скрябин. Кроме того, из состава комиссии вышел бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.