Главу Минфина Ростовской области исключили из комиссии по борьбе с коррупцией

Напомним, главу донского Минфина задержали 3 февраля 2025 года, тогда же стало известно о проведенных обысках. Позже суд утвердил арест в СИЗО на два месяца, до 2 апреля этого года включительно. Следствие ведется в рамках статьи о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).