Что изменится на ЕГЭ в 2025 году и как без стресса подготовиться к экзаменам

Совсем немного времени остается до выпускных экзаменов в российских школах. Досрочная сдача ЕГЭ в 2025 году стартует 21 марта. А основной этап проведения единого государственного экзамена начнется в конце мая. Какие правила будут действовать на ЕГЭ в 2025 году, как эффективно спланировать оставшееся до экзаменов время, а также полное расписание всех экзаменов — в материале «Газеты.Ru».
Расписание ЕГЭ — 2025.
Даты проведения ЕГЭ в 2025 году определены совместными приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора от 11 ноября 2024 года.
Экзамены проводятся в досрочный, основной и дополнительный периоды. В каждом из периодов предусматриваются резервные сроки.
?~Досрочный период ЕГЭ~
В 2025 году досрочный период ЕГЭ начинается 21 марта.
Сдавать экзамены досрочно могут:
* выпускники 11 классов, которые полностью освоили учебный план или индивидуальный учебный план, не имеют академических задолженностей, получили «зачет» за итоговое сочинение (изложение) и допуск от педагогического совета школы;
Даты экзаменов досрочного периода ЕГЭ.
* 21 марта — география, литература;
?~Основной период ЕГЭ~
В 2025 году проведение основного периода ЕГЭ начинается 23 мая. В расписании также предусмотрены резервные и дополнительные дни.
* 23 мая — история, литература, химия;
Резервные дни.
Если выпускник заболел, у него совпали даты проведения экзаменов по отдельным учебным предметам или возникли иные обстоятельства, подтвержденные документально, принять участие в ЕГЭ можно в резервные дни.
* 16 июня — география, литература, обществознание, физика;
Дополнительные дни.
В дополнительные даты выпускники могут один раз пересдать один из предметов по выбору с тем, чтобы улучшить свои результаты и получить более высокий балл. Это хорошая возможность повысить свои шансы на поступление в вуз.
* 3 июля — иностранные языки (письменная часть), информатика, литература, русский язык, физика, химия;
?~Дополнительный период ЕГЭ~
Дополнительный период ЕГЭ предназначен для тех, кто не сдал обязательные предметы летом. Речь идет про русский язык и математику. Без успешной сдачи ЕГЭ по этим предметам аттестат школьнику не выдается. В 2025 году дополнительный период начинается 4 сентября.
* 4 сентября — русский язык;
Изменения в ЕГЭ в 2025 году.
В этом году уточнены некоторые критерии оценки работ выпускников. Как рассказал «Газете.Ru» кандидат педагогических наук, доцент Института иностранных языков МПГУ, эксперт Московского центра качества образования, научный сотрудник Центра филологического общего образования Института содержания и методов обучения Российской академии образования Алексей Конобеев, в 2025 году изменений немного, они есть только в нескольких предметах.
~Информатика~
В ЕГЭ по информатике задание 27 будет проверять умение выполнять последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов.
~Иностранные языки~
В ЕГЭ по иностранным языкам задание по грамматике может быть как в виде двух небольших текстов, как раньше, так и в виде одного более длинного текста.
~Литература~
Больше всего изменений в задании по литературе, и они дают больше возможностей и гибкости для экзаменуемых.
Изменено задание 5: требуется сравнить приведенный в КИМ фрагмент произведения с указанным в задании произведением (варианты будут различаться особенностями проведения сопоставления: одни задания потребуют сравнения фрагмента с произведением древнерусской литературы, XVIII — первой половины ХIХ в.; другие задания потребуют сравнения с произведением второй половины ХIХ-ХХ в.); одни задания потребуют выявить сходство произведений, другие — различия.
В задании 10 сняты хронологические ограничения при выборе стихотворения для сопоставления.
В задании 8 расширен перечень художественных средств и приемов.
Одна из тем 11.1−11.3 носит дискуссионный характер.
При оценивании сочинения части 2 наряду с теоретико-литературными понятиями засчитываются термины искусствоведения, если тема сочинения нацеливает на их использование.
«То есть, как видим, ученикам может потребоваться показать знания произведений разных периодов, при этом надо будет показать либо сходства, либо различия между этими произведениями», — говорит Конобеев.
В задании 10 можно будет выбрать произведения для сравнения из любого периода литературы. Одна из тем будет носить дискуссионный характер, что дает школьникам возможность порассуждать, выразить свое мнение. И знание искусствоведческих терминов при написании сочинения может принести больше баллов.
~Русский язык~
В ЕГЭ по русскому языку в задании 27 (развернутый ответ) указана проблема: требуется дать комментарий авторской позиции по проблеме. При обосновании своего отношения к позиции автора не допускается обращение к таким жанрам, как комикс, аниме, манга, фанфик, графический роман, компьютерная игра и другие подобные виды представления информации, то есть для написания сочинения требуется знать произведения именно классических литературных жанров.
Правила проведения ЕГЭ в 2025 году.
В методических рекомендациях по подготовке и проведению единого государственного экзамена в 2025 году указан ряд важных правил:
* В день сдачи участники экзамена прибывают в ППЭ заблаговременно. Вход начинается с 09:00 по местному времени.
Как все успеть, готовясь к ЕГЭ.
До экзамена осталось совсем мало времени, и сейчас важно четко его распределить. Алексей Конобеев рекомендует составить подробное расписание на каждый день, в которое включить все занятия и самостоятельную подготовку, а также время отдыха и прогулок.
Эксперт Московского центра качества образования советует взять на заметку еще один способ распределить время и избежать выгорания — известный прием под названием pomodoro.
Суть pomodoro в следующем:
* Вы занимаетесь определенное время, например 50 минут.
«И, наконец, придумайте награды для себя, например: “Я выучу этот материал, а после я 15 минут поиграю в компьютерную игру”. Самое главное — не забудьте ограничить время награды. Тогда у вас будет стимул как можно скорее, не отвлекаясь, выучить запланированный кусок материала», — порекомендовал Конобеев.
С такой организацией времени можно интенсивно поработать месяц-другой, а после отдохнуть, так как экзамены будут сданы.
Как справиться со стрессом на экзамене.
Волнение на экзамене — абсолютно нормально и свойственно любому человеку, подчеркивает собеседник «Газеты.Ru».
Эффективные методы борьбы со стрессом на экзамене.
1. Подумайте, что хорошего может быть в стрессе, и скажите это одним предложением, например: «Я напуган и это дает мне стимул сесть и выучить материал» или «Я волнуюсь, и это мотивирует меня потренироваться в выполнении этого сложного задания».
4. Представляйте хорошее: как вы сможете отдохнуть, когда наконец-то сдадите все экзамены. Это будет уже совсем скоро при любом результате экзаменов, а значит, наступит время отдыха и радости.
Пробный экзамен поможет понять, на что именно нужно обратить внимание сейчас, а что у вас уже получается хорошо, и правильно распределить свои силы и время.