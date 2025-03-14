Что изменится на ЕГЭ в 2025 году и как без стресса подготовиться к экзаменам

Совсем немного времени остается до выпускных экзаменов в российских школах. Досрочная сдача ЕГЭ в 2025 году стартует 21 марта. А основной этап проведения единого государственного экзамена начнется в конце мая. Какие правила будут действовать на ЕГЭ в 2025 году, как эффективно спланировать оставшееся до экзаменов время, а также полное расписание всех экзаменов — в материале «Газеты.Ru».

* выпускники 11 классов, которые полностью освоили учебный план или индивидуальный учебный план, не имеют академических задолженностей, получили «зачет» за итоговое сочинение (изложение) и допуск от педагогического совета школы;

Если выпускник заболел, у него совпали даты проведения экзаменов по отдельным учебным предметам или возникли иные обстоятельства, подтвержденные документально, принять участие в ЕГЭ можно в резервные дни.

В дополнительные даты выпускники могут один раз пересдать один из предметов по выбору с тем, чтобы улучшить свои результаты и получить более высокий балл. Это хорошая возможность повысить свои шансы на поступление в вуз.

Дополнительный период ЕГЭ предназначен для тех, кто не сдал обязательные предметы летом. Речь идет про русский язык и математику. Без успешной сдачи ЕГЭ по этим предметам аттестат школьнику не выдается. В 2025 году дополнительный период начинается 4 сентября.

В этом году уточнены некоторые критерии оценки работ выпускников. Как рассказал «Газете.Ru» кандидат педагогических наук, доцент Института иностранных языков МПГУ, эксперт Московского центра качества образования, научный сотрудник Центра филологического общего образования Института содержания и методов обучения Российской академии образования Алексей Конобеев, в 2025 году изменений немного, они есть только в нескольких предметах.

В ЕГЭ по иностранным языкам задание по грамматике может быть как в виде двух небольших текстов, как раньше, так и в виде одного более длинного текста.

Больше всего изменений в задании по литературе, и они дают больше возможностей и гибкости для экзаменуемых.

Изменено задание 5: требуется сравнить приведенный в КИМ фрагмент произведения с указанным в задании произведением (варианты будут различаться особенностями проведения сопоставления: одни задания потребуют сравнения фрагмента с произведением древнерусской литературы, XVIII — первой половины ХIХ в.; другие задания потребуют сравнения с произведением второй половины ХIХ-ХХ в.); одни задания потребуют выявить сходство произведений, другие — различия.

«То есть, как видим, ученикам может потребоваться показать знания произведений разных периодов, при этом надо будет показать либо сходства, либо различия между этими произведениями», — говорит Конобеев.

В задании 10 можно будет выбрать произведения для сравнения из любого периода литературы. Одна из тем будет носить дискуссионный характер, что дает школьникам возможность порассуждать, выразить свое мнение. И знание искусствоведческих терминов при написании сочинения может принести больше баллов.

В ЕГЭ по русскому языку в задании 27 (развернутый ответ) указана проблема: требуется дать комментарий авторской позиции по проблеме. При обосновании своего отношения к позиции автора не допускается обращение к таким жанрам, как комикс, аниме, манга, фанфик, графический роман, компьютерная игра и другие подобные виды представления информации, то есть для написания сочинения требуется знать произведения именно классических литературных жанров.

* В день сдачи участники экзамена прибывают в ППЭ заблаговременно. Вход начинается с 09:00 по местному времени.

* Если участник экзамена опоздал на экзамен, он допускается к нему. При этом время окончания экзамена, зафиксированное на доске организаторами в аудитории, не продлевается.

* На экзамен нужно взять гелевую или капиллярную ручку с чернилами черного цвета; документ, удостоверяющий личность; черновики, выданные в ППЭ; средства обучения; питьевую воду, лекарства при необходимости; воду и продукты для перекуса; специальные технические средства для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

До экзамена осталось совсем мало времени, и сейчас важно четко его распределить. Алексей Конобеев рекомендует составить подробное расписание на каждый день, в которое включить все занятия и самостоятельную подготовку, а также время отдыха и прогулок.

Эксперт Московского центра качества образования советует взять на заметку еще один способ распределить время и избежать выгорания — известный прием под названием pomodoro.

«И, наконец, придумайте награды для себя, например: “Я выучу этот материал, а после я 15 минут поиграю в компьютерную игру”. Самое главное — не забудьте ограничить время награды. Тогда у вас будет стимул как можно скорее, не отвлекаясь, выучить запланированный кусок материала», — порекомендовал Конобеев.

С такой организацией времени можно интенсивно поработать месяц-другой, а после отдохнуть, так как экзамены будут сданы.

1. Подумайте, что хорошего может быть в стрессе, и скажите это одним предложением, например: «Я напуган и это дает мне стимул сесть и выучить материал» или «Я волнуюсь, и это мотивирует меня потренироваться в выполнении этого сложного задания».

2. Чтобы стресс не влиял на организм, займитесь любой физической активностью, например, пройдитесь по комнате, спуститесь и поднимитесь на этаж. Это, по словам Алексея Конобеева, позволит «переработать» выделившиеся в организме гормоны стресса.

3. Попробуйте представить худший вариант развития событий. Что случится, если вы сдадите экзамен на меньшее количество баллов? Придется поступить в другой вуз, где нужно меньше баллов? Ничего страшного. После первого курса, а иногда даже после первого семестра можно попробовать перевестись в нужный вуз.

Это же, напоминает эксперт, относится и к поступлению на бюджет. Почти всегда можно найти вуз, для которого требуется меньше баллов, чтобы учиться бесплатно.

4. Представляйте хорошее: как вы сможете отдохнуть, когда наконец-то сдадите все экзамены. Это будет уже совсем скоро при любом результате экзаменов, а значит, наступит время отдыха и радости.

5. Чтобы лучше оценить свои шансы, сдайте пробный экзамен. Если ваша школа не дает такой возможности, посмотрите, какие из хороших онлайн-школ могут в этом помочь. В некоторых, кроме специальных курсов для интенсивного повторения материала, с учениками работает и психолог, помогающий справляться со стрессом и со снижением мотивации.