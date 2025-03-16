Ответы на кроссворд от 15 марта 2025: интересные факты про Всемирный день защиты прав потребителей

По горизонтали:
1. Права
Потребитель имеет право на: безопасность товаров, работ и услуг; соответствующее качество товаров, работ и услуг; полную и достоверную информацию о товарах, работах и услугах; возмещение причиненного ущерба; компенсацию морального вреда; обмен товара надлежащего качества (в соответствии с законом); реализацию прав при обнаружении недостатков товара; судебную защиту своих потребительских прав.
2. Кеннеди
15 марта 1962 года президент США Джон Кеннеди заложил основы современного движения в защиту прав потребителей, представив «Билль о правах потребителя». В своей исторической речи в Конгрессе Кеннеди впервые определил понятие «потребитель» и сформулировал шесть основных прав, актуальных и по сей день: право на защиту, информацию, выбор, возмещение ущерба, потребительское образование и возможность быть услышанными.
3. Информация
Право потребителя на получение информации о товарах, работах или услугах закреплено в статье 10 закона «О защите прав потребителей». Продавец или исполнитель обязаны предоставить покупателю полную и достоверную информацию, необходимую для совершения правильного выбора.
4. Закон
Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» призван гарантировать права граждан при взаимодействии с производителями, продавцами и поставщиками услуг. Закон устанавливает права на приобретение безопасных и качественных товаров, получение полной информации о них, защиту потребительских интересов и определяет порядок реализации этих прав.
По вертикали:
1. Претензия
При обнаружении недостатков в товаре или услуге, первым шагом является направление письменной претензии продавцу или исполнителю. В претензии необходимо подробно описать обстоятельства сделки, выявленные недостатки, и четко сформулировать свои требования, например, устранение неисправности. Срок предъявления претензии определяется гарантийным сроком, а при его отсутствии составляет два года. Продавец обязан дать ответ в течение 10 дней. В случае отсутствия ответа, нужно обратиться в Роспотребнадзор.
2. Товар
В современном мире понятие «товар» приобрело более абстрактный характер. Это уже не просто предмет, предназначенный для удовлетворения потребностей, а скорее, нечто, обладающее ценностью и способное быть предметом купли-продажи. Примерами этого служат электроэнергия и информация, которые нельзя потрогать. Финансовые инструменты и ограниченные лицензии (например, на программное обеспечение) также относятся к категории товаров, хотя и не обеспечивают полной передачи собственности. Даже природные ресурсы, такие как участки на других планетах, могут быть объектом торговли. Современный «товар» — не столько конкретный объект, сколько право на что-либо, имеющее рыночную ценность.
3. Жалоба
Книга отзывов и предложений, более известная как «книга жалоб», была неотъемлемым атрибутом советских предприятий сферы обслуживания. Будучи документом строгой отчетности, она позиционировалась как инструмент народного контроля, позволяющий гражданам выражать свое мнение о качестве предоставляемых услуг. Каждое предприятие, работающее с населением, обязано было иметь ее в наличии и размещать на видном месте, обеспечивая «демократический» доступ любому потребителю.
4. Девиз
Особенностью проведения Всемирного дня защиты прав потребителей в России является то, что каждый год определяется конкретный девиз, задающий тематику мероприятий. Благодаря этой практике, как показывает пример девиза 2009 года «Потребитель! Знай свои права!», правозащитные организации могут более эффективно фокусироваться на наиболее острых проблемах, требующих внимания в сфере защиты прав потребителей.
Интересные факты о защите прав потребителей:
- В результате активной работы правозащитников, сосредоточившихся на проблемах детского питания, в декабре 2008 года был принят «молочный регламент». Согласно этому документу, «питьевым молоком» может называться только продукт из натурального сырого молока, не подвергавшегося выпариванию. При добавлении даже 1% сухого молока, продукт должен маркироваться как «молочный напиток» или «заменитель молочного продукта».
- Жалобные книги, появившись еще в царской России, получили широкое распространение в советское время. Их сатирическое отображение можно встретить в рассказе Чехова «Жалобная книга» и юмористических материалах журнала «Крокодил». Популярность темы была настолько велика, что Эльдар Рязанов снял комедию «Дайте жалобную книгу» (1965).
- Справедливая торговля (Fair Trade) — общественное движение, борющееся за справедливые условия международной торговли. Защитники принципов справедливой торговли указывают на то, что колебания рыночных цен не гарантируют достаточного дохода производителям в развивающихся странах, что приводит к задолженностям и ухудшению их экономического положения. Справедливая торговля также стремится к тому, чтобы рыночные цены отражали полную стоимость производства, включая экологические и социальные издержки. Международный День справедливой торговли отмечается во вторую субботу мая.
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