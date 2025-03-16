Ответы на кроссворд от 15 марта 2025: интересные факты про Всемирный день защиты прав потребителей

2. Товар

В современном мире понятие «товар» приобрело более абстрактный характер. Это уже не просто предмет, предназначенный для удовлетворения потребностей, а скорее, нечто, обладающее ценностью и способное быть предметом купли-продажи. Примерами этого служат электроэнергия и информация, которые нельзя потрогать. Финансовые инструменты и ограниченные лицензии (например, на программное обеспечение) также относятся к категории товаров, хотя и не обеспечивают полной передачи собственности. Даже природные ресурсы, такие как участки на других планетах, могут быть объектом торговли. Современный «товар» — не столько конкретный объект, сколько право на что-либо, имеющее рыночную ценность.