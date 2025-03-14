Крупнейший в Омске элеватор стал собственностью федерального агрохолдинга

Как отметили в пресс-службе компании, омский элеватор будет играть ключевую роль в экспортных поставках компании. Предприятие расположено в Старом Кировске, на берегу Иртыша, на ключевых транспортных артериях: железнодорожной и водной. Отметим, что в феврале нынешнего года предприятие «Лузинский комбикормовый завод» получило право на экспорт зерна в Китай. Мощность омского элеватора составляет 164 тысячи тонн.