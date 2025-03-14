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Крупнейший в Омске элеватор стал собственностью федерального агрохолдинга

Элеватор в Старом Кировске купила «Группа Продо».

Источник: Комсомольская правда

Федеральный агрохолдинг «Группа Продо» приобрел в свой актив АО «Омскхлебопродукт» — один из крупнейших элеваторов в Омской области. Помимо этого, «Группа Продо» владеет в нашем регионе мясокомбинатом «Омский бекон», «Лузинским комбикормовым заводом», АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская» и ООО «ПРОДО Зерно».

Как отметили в пресс-службе компании, омский элеватор будет играть ключевую роль в экспортных поставках компании. Предприятие расположено в Старом Кировске, на берегу Иртыша, на ключевых транспортных артериях: железнодорожной и водной. Отметим, что в феврале нынешнего года предприятие «Лузинский комбикормовый завод» получило право на экспорт зерна в Китай. Мощность омского элеватора составляет 164 тысячи тонн.