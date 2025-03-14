Мошенники стали чаще внедрять схему оплаты за несуществующие посылки

Мошенники работают командой, где каждый выполняет свою роль в схеме обмана. Один представляется сотрудником транспортной, почтовой или таможенной службы. Он сообщает о поступлении посылки на имя жертвы и необходимости срочного выкупа и оплаты таможенных сборов. Далее подключается сообщник, который выдает себя за «настоящего получателя» посылки. Он убеждает жертву не только получить за него посылку, но и оплатить несуществующие сборы, угрожая штрафами от таможни и проблемами с правоохранительными органами. Мошенник обещает вернуть все деньги в момент передачи бандероли. Как только жертва переводит деньги за получение посылки на указанный мошенниками счет, оба злоумышленника исчезают.