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В Калининграде первые семь участников Великой Отечественной войны получили звание почётных граждан

Торжественная церемония состоялась в администрации.

Источник: Клопс

В Калининграде первые семь участников Великой Отечественной войны получили звание почётных граждан. Об этом сообщает корреспондент «Клопс».

Торжественная церемония состоялась в пятницу, 14 марта, в здании администрации. Были отмечены ветераны Дмитрий Антонович Ковалевич, Владимир Васильевич Киясов, Иван Павлович Ковязин, Екатерина Герасимовна Плужникова, Владимир Алексеевич Побединский, Пётр Наумович Пустовойтенко, Степан Степанович Самоленков.

Почётным гражданам вручили дипломы и удостоверения. Каждый получил ленту с надписью «Почетный гражданин города Калининграда» и два нагрудных знака отличия: один для ношения на ленте — это янтарный герб города, второй в виде значка.

«Хочу сказать огромные слова благодарности и преклонения перед тем подвигом, которые вы совершили от имени всех калининградцев. Живите долго, мы гордимся вами», — сказал после награждения глава города Олег Аминов.

Приветствовала героев дня и глава администрации Елена Дятлова. «Сегодня вручаем знаки самым уважаемым людям. В своё время с оружием в руках вы защищали нашу страну, в послевоенные годы поднимали город из руин. Калининград, каким мы его видим сегодня, — это город, который делали вы своими руками. Мы учимся у вас силе духа, оптимизму, той любви, что не на словах, а на деле», — отметила она.

Ветеран Владимир Побединский в ответной речи рассказал о своей жизни в Калининградской области в последние 60 лет.

«Наводили порядок, очищали от развалин город. Со своей батареей ликвидировали остатки королевского замка. Принимал участие в очистке ручья в зоопарке, работал в райкоме партии, в калининградском конструкторском бюро», — рассказал Побединский.

Звание «Почетный гражданин города Калининграда» присваивается пожизненно, персонально за заслуги. Его начали присваивать с 1965 года. Первыми удостоенными были космонавты Алексей Леонов и Павел Беляев.

В этом году почётное звание присвоили сразу 41 калининградцу — все они участники Великой Отечественной войны.

Ранее глава Калининграда возмутился отказом одного из депутатов голосовать за присвоение звания почётного гражданина участникам ВОВ.