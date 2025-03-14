В Калининграде первые семь участников Великой Отечественной войны получили звание почётных граждан

Приветствовала героев дня и глава администрации Елена Дятлова. «Сегодня вручаем знаки самым уважаемым людям. В своё время с оружием в руках вы защищали нашу страну, в послевоенные годы поднимали город из руин. Калининград, каким мы его видим сегодня, — это город, который делали вы своими руками. Мы учимся у вас силе духа, оптимизму, той любви, что не на словах, а на деле», — отметила она.