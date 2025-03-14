В Крыму открыли первое отделение кардиореабилитации

Как рассказала заведующая новым отделением медицинской реабилитации для взрослых пациентов с соматическими заболеваниями Вера Ткаченко, кардиореабилитация проводится для нескольких категорий пациентов.
— К нам поступают люди, которые перенесли инфаркт в течение года, — перечисляет врач. — Люди, которые перенесли операции на сердце и на сосудах, а также люди со стабильными формами сердечно-сосудистых заболеваний. В последнем случае речь идет о пациентах, которые накануне прошли курс лечения в кардиологических и терапевтических стационарах.
Курс реабилитационных мероприятий рассчитан, как правило, на 14 дней.
— В рамках современных концепций медицинской реабилитации мы применяем не только медицинские аспекты — получение медикаментозных препаратов, — отмечает Вера Ткаченко. — Пациенты проходят психологическую адаптацию, физическую реабилитацию. Применяется и такое новое направление в медицинской реабилитации, как эрготерапия, которая включает в себя социально-бытовую адаптацию пациентов.
После госпитализации в отделении кардиореабилитации с пациентами начинает работать мультидисциплинарная команда, в состав которой входят врач физической реабилитационной медицины, медицинский психолог, инструкторы и врач ЛФК, физиотерапевт.
— Работа начинается с первого дня, — уточняет Вера Ткаченко. — Разрабатывается индивидуальная программа реабилитации пациентов. В первый день, когда они поступают, проводится тест шестиминутной ходьбой. С помощью него мы определяем, какая для каждого пациента позволительна первоначальная нагрузка. В течение 14 дней нахождения в стационаре постепенно происходит расширение двигательного режима.
В свою очередь главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава Крыма Анна Дворниченко называет главным условием прохождения кардиореабилитации наличие реабилитационного потенциала.
— Перед госпитализацией в отделении кардиореабилитации, либо в поликлинике, либо на этапе медицинского отделения, где находится пациент, определяется его реабилитационный потенциал, — говорит Анна Владимировна. — То есть наличие показаний, противопоказаний для медицинской реабилитации. В обязательном порядке проводится оценка по шкале реабилитационной маршрутизации. Это единственный маршрутизатор, который нам указывает, показана ли пациенту медицинская реабилитация и какого этапа.
По словам Анны Дворниченко, существует немало факторов, которые ограничивают проведение медицинской реабилитации. Один из главных — отсутствие настроя на успех.
— Здесь все, конечно, индивидуально, — говорит главный реабилитолог Крыма. — Один из немаловажных факторов — это мотивация самих пациентов, мотивация их родственников на восстановление. Конечно, немалую роль играют сопутствующие патологии. Если у пациента все стабильно, создана программа, чтобы восстанавливать утраченную функцию, наша главная и единственная цель — это восстановление.
Повысить мотивацию к реабилитации и просто найти себя после перенесенного сердечно-сосудистого заболевания пациентам помогает квалифицированный психолог. Сеансы проходят с использованием специального аудио-визуального комплекса.
— Человек видит картину, которую ему предлагает программа, в сопровождении звука, — поясняет заведующая отделением реабилитации для пациентов с нарушением костно-мышечной системы и периферической нервной системы Ирина Шкаврова. — Это воздействие на структуры мозга помогает человеку перейти в то состояние, которое дает ему комфорт и настрой на то, что ему это нужно. Настрой очень важен: люди поступают порой вообще не понимая, как им жить дальше. И данная программа помогает человеку найти себя и дальше уже легче относиться к тем мероприятиям, которые ему предлагают.
Отделение кардиореабилитации обеспечено современным оборудованием, которое помогает пациентам восстановить и физические возможности.
— Закуплено новое оборудование в рамках федеральной программы, — говорит Вера Ткаченко. — Работаем мы строго по клиническим рекомендациям кардиореабилитации. Поэтому у нас и велотренажеры будут использоваться только у тех пациентов, у которых есть показания.
Используются также стабилоплатформа и лестница с электроприводом, которая имитирует ходьбу по обычной лестнице. А еще — беговые дорожки и новый кабинет эрготерапии.
Как отмечает Анна Дворниченко, в Крыму, как и в других субъектах нашей страны, успешно функционирует федеральная программа «Оптимальная для здоровья человека медицинская реабилитация».
— В рамках этой программы у нас открываются и дооснащаются новые отделения, — говорит она. — Ведется обучение медицинских специалистов по профилю физическо-реабилитационной медицины, а также обучение специалистов с высшим немедицинским образованием.