В Крыму открыли первое отделение кардиореабилитации

— Человек видит картину, которую ему предлагает программа, в сопровождении звука, — поясняет заведующая отделением реабилитации для пациентов с нарушением костно-мышечной системы и периферической нервной системы Ирина Шкаврова. — Это воздействие на структуры мозга помогает человеку перейти в то состояние, которое дает ему комфорт и настрой на то, что ему это нужно. Настрой очень важен: люди поступают порой вообще не понимая, как им жить дальше. И данная программа помогает человеку найти себя и дальше уже легче относиться к тем мероприятиям, которые ему предлагают.