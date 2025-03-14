В Воронеже в мэрии сообщили, что сделают с собаками, покусавшими девушек и детей

14 марта сотрудники подрядной организации повторно выехали по указанному адресу для поиска собаки, похожей на овчарку, укусившей ребенка. Они отметили, что, судя по фотографиям из соцсетей, животное не чипировано и ранее не находилось в этом районе. Вероятно, у собаки есть владелец, и она пришла откуда-то с частного сектора. Подрядчикам пока не удалось обнаружить ее.