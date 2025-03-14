В Воронеже в мэрии сообщили, что сделают с собаками, покусавшими девушек и детей

В мэрии пояснили, какие меры приняли для розыска собак, покусавших девушек и двух мальчиков на улице Полине Осипенко в Левобережном и на улице Теплоэнергетиков в Советском районах. Напомним, этим делом занялись сотрудники Следственного комитета.
В управе Советского района заявили, что специалисты регулярно проводят мониторинг в районе улицы Теплоэнергетиков для контроля за безнадзорными животными. На этот раз установили, что все собаки чипированы. При этом не обнаружили животных, проявляющих немотивированную агрессивность. Собаки вели себя спокойно, не реагировали на детей, проезжающий транспорт.
14 марта сотрудники подрядной организации повторно выехали по указанному адресу для поиска собаки, похожей на овчарку, укусившей ребенка. Они отметили, что, судя по фотографиям из соцсетей, животное не чипировано и ранее не находилось в этом районе. Вероятно, у собаки есть владелец, и она пришла откуда-то с частного сектора. Подрядчикам пока не удалось обнаружить ее.
В случае нахождения собаки контрольные и надзорные органы в области ветеринарии и сельского хозяйства проведут беседу с владельцем. Мера, что и говорить, «суперэффективная». Если окажется, что собака безнадзорная, специалисты подрядной организации поместят ее в приют для постоянного содержания.
В управе Левобережного района сообщили, что комиссионный выезд на улицу Полины Осипенко планируется в ближайшее время, как только удастся связаться с заявителем. Ждут, что он укажет именно то животное, которое проявило немотивированную агрессивность. После этого подрядчик поймает собаку и поместит ее в приют для постоянного содержания.
Специалисты просят заявителя связаться с управлением экологии по телефону 2−28−38−98 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 или сообщением в мессенджер Телеграм с по номеру +7−960−132−20−11.