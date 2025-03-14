Врио губернатора Ростовской области открыл завод напитков за 2 млрд рублей

В поселке Опытном Ростовской области открыли новый завод безалкогольных напитков. Старт работе предприятия дал врио губернатора Юрий Слюсарь, сообщает 14 марта пресс-служба главы региона.
Речь идет производственной площадке мощностью более 200 млн литров в год. В 2025 году на заводе планируют выпустить до 50 млн литров напитков.
— Это один из крупнейших заводов безалкогольных напитков на Дону, здесь создали 130 новых рабочих мест. Такие производства — это зарплата, налоги в бюджет, раскрытие экономического потенциала региона, — отметил Юрий Слюсарь.
Глава региона подчеркнул, что Ростовская область уже занимает место в десятке регионов страны по выпуску безалкогольных напитков, и новое производство поможет укрепить эти позиции.
По словам Юрия Слюсаря, донские власти заинтересованы в подобных предприятиях и готовы оказывать всю необходимую помощь. В частности, завод может рассчитывать на налоговые льготы, возмещение части затрат на присоединение к инженерным сетям и при уплате процентов по коммерческим кредитам.
Договоренность о запуске завода была достигнута на экономическом форуме в Санкт-Петербурге в 2021 году. Компания-производитель безалкогольных напитков, с которой подписали соглашение, является одной из ведущих в России.
Заводы компании находятся в Московской, Ярославской и Ленинградской областях. Мощность каждого объекта — 74,4 млн литров напитков в год. Напитки производятся на основе артезианской воды из собственных скважин.