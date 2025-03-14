Врио губернатора Ростовской области открыл завод напитков за 2 млрд рублей

По словам Юрия Слюсаря, донские власти заинтересованы в подобных предприятиях и готовы оказывать всю необходимую помощь. В частности, завод может рассчитывать на налоговые льготы, возмещение части затрат на присоединение к инженерным сетям и при уплате процентов по коммерческим кредитам.