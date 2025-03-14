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Как в Узбекистане с начала года развивается малый бизнес

Всего по стране за этот период было зарегистрировано 12 732 малых предприятия.

Источник: Sputnik.uz

Согласно данным Национального комитета Республики Узбекистан по статистике, за первые два месяца 2025 года больше всего малых предприятий (3 039) было создано в Ташкенте.

Вторую и третью строчки в рейтинге занимают Ташкентская и Хорезмская области. А вот наименьшее количество субъектов малого предпринимательства открыли в Сырдарьинской области.

Всего по стране за этот период зарегистрировали 12 732 малых предприятия.

В открытом диалоге президента Шавката Мирзиёева с предпринимателями, который прошел в августе прошлого года в Нукусе, были озвучены новые инициативы по пяти направлениям в сфере:

  • увеличение финансовых ресурсов для малого и среднего бизнеса;
  • обеспечение бизнеса инфраструктурой, землей и энергией;
  • создание равной конкурентной среды на внутреннем рынке и расширение возможностей выхода на внешние рынки;
  • новый импульс в сфере услуг;
  • дальнейшее сокращение барьеров и преград для бизнеса.

Также в феврале на встрече с молодежью глава республики объявил о подписании трех ключевых документов, направленных на поддержку молодежного предпринимательства.

О том, как росло количество малых предприятий с начала года в разрезе регионов, — в инфографике Sputnik Узбекистан.

Источник: uz.sputniknews.ru