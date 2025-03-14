В выходные сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль на дорогах Перми

В выходные дни сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за дорожным движением в Перми. О проведении рейдов сообщили в пресс-службе ведомства.
Внимание полицейских будет уделено пресечению грубых нарушений правил дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. Кроме того, автоинспекторы будут проверять водителей на состояние опьянения.
О случаях нетрезвого вождения жителей краевой столицы просят сообщать в дежурную часть полиции по телефонам: 246−79−00, 261−99−99, 102.