Бастрыкин поручил выяснить, почему в Екатеринбурге не ловят бродячих собак

Отмечается, что возле многоэтажек, образовательных учреждений и детских площадок живет большая стая бездомных псов, проявляющих агрессию к прохожим.
Утверждается, что проблема не решается. Поэтому люди, опасаясь за свою жизнь, вынуждены использовать индивидуальные средства защиты.
Сейчас Следственный комитет организовал проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Свердловской области Богдану Францишко доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении.
Напомним, в феврале в лесопарке «Пышминские озерки» стая безнадзорных собак покусала женщину. А в январе сообщалось о нескольких фактах нападения бездомных псов на детей в одном из районов столицы Урала.