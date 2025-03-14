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Девочку с ожогами доставили на вертолете из Саратова в ПИМУ

Двухлетний ребенок получил ожоги при пожаре в частном доме.

Источник: пресс-служба ПИМУ

Двухлетнюю девочку с ожогами доставили вертолетом санавиации из Саратова в ПИМУ. Об этом сообщила пресс-служба Приволжского медуниверситета.

Согласно информации, девочка получила ожог пламенем и термоингаляционную травму с поражением верхних дыхательных путей во время пожара в частном доме в Саратовской области в начале марта. У ребенка зафиксированы ожоги II-III степени головы, туловища, верхних и нижних конечностей на площади 40% поверхности тела. При этом, 30% из них — это глубокие термические поражения.

До этого она проходила лечение в ожоговом центре Областной клинической больницы в Саратове, однако было принято решение перевести ее в ожоговый центр ПИМУ. Сейчас девочка в стабильном состоянии, ее госпитализировали в отделение анестезиологии-реанимации.