Девочку с ожогами доставили на вертолете из Саратова в ПИМУ

Согласно информации, девочка получила ожог пламенем и термоингаляционную травму с поражением верхних дыхательных путей во время пожара в частном доме в Саратовской области в начале марта. У ребенка зафиксированы ожоги II-III степени головы, туловища, верхних и нижних конечностей на площади 40% поверхности тела. При этом, 30% из них — это глубокие термические поражения.