Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование Чичваркина*

По данным ведомства, Чичваркин* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ), однако с 4 по 12 марта 2025 года за пределами РФ в нарушение порядка деятельности иностранного агента продолжил распространение сообщений и материалов в одном из видеохостингов без указания на то, что они созданы иностранным агентом.