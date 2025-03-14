Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование Чичваркина*

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении иноагента Евгения Чичваркина* за неисполнение закона об иноагентах, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
По данным ведомства, Чичваркин* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ), однако с 4 по 12 марта 2025 года за пределами РФ в нарушение порядка деятельности иностранного агента продолжил распространение сообщений и материалов в одном из видеохостингов без указания на то, что они созданы иностранным агентом.
«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Чичваркина* по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Результаты их рассмотрения на контроле в прокуратуре Москвы», — говорится в сообщении.
* Физическое лицо, внесенное в список иноагентов.