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Трамвайные пути на Окском съезде завершат к сентябрю

Подрядчик планирует завершить замену трамвайных путей на Окском съезде в Нижнем Новгороде до сентября.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как рассказали в «Центре развития транспортных систем» региона, по состоянию на 14 марта рабочие уже демонтировали рельсы на самом съезде, а также на улицах Малой Ямской и Краносельской.

Кроме того, закончено устройство монолитного основания на подходах к Молитовскому мосту, ведется раскладка рельсов. На Малой Ямской укладывают рельсошпальную решетку.

Ранее стало известно о запуске нового трамвайного маршрута в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Также сообщалось о планах завершить ремонт трамвайных путей на Автозаводе до конца сентября.