Трамвайные пути на Окском съезде завершат к сентябрю

Как рассказали в «Центре развития транспортных систем» региона, по состоянию на 14 марта рабочие уже демонтировали рельсы на самом съезде, а также на улицах Малой Ямской и Краносельской.
Кроме того, закончено устройство монолитного основания на подходах к Молитовскому мосту, ведется раскладка рельсов. На Малой Ямской укладывают рельсошпальную решетку.
Ранее стало известно о запуске нового трамвайного маршрута в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Также сообщалось о планах завершить ремонт трамвайных путей на Автозаводе до конца сентября.