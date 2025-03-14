В Пермском крае исчезнет фонд «Пермь-300»

Совет фонда «Пермь-300» принял устав в новой редакции и изменил название на «Фонд содействия развитию города Перми имени В. Н. Татищева». Название изменят после его регистрации.
Помимо предстоящих изменений совет обсудил дальнейшее развитие фонда и работу со специальным счетом, а также взаимодействие с организациями в вопросах по благоустройству города, развитию общественных пространств и арт-объектов.
По словам директора «Пермь-300» Ирины Ермаковой, фонд с даты создания был нацелен на конкретную задачу — подготовку города к его 300-летию.
«Данная задача успешно реализована, но это не значит, что фонд как инструмент уже не востребован. Фонд доказал свою эффективность, поэтому совет выразил желание продолжить его работу, скорректировав направление деятельности», — отметила Ирина Ермакова.
Фонд содействия развитию города «Пермь-300» появился в 2016 году, он объединил бизнес, общество и власть с целью его преображения.