Ученый рассказал о последствиях зарастания Голубых озер тиной

Из-за низких температур и высокого содержания солей рыба в озерах не водится. Но зато здесь представлены редчайшие представители региональной флоры: водоросль хара противоположная и листостебельный мох фонтиналис противопожарный, занесенные в Красную книгу. Именно они страдают из-за зарастания дна нитчатой водорослью — спирогирой или тиной. Летом нитями спирогиры покрыты как открытые участки дна, так и заросли фонтиналиса и хары, что приводит к угнетению их роста.