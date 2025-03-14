В Екатеринбурге показали отреставрированный дом городского головы Симанова

Восстановлением здания занималась компания «Деловой дом на Архиерейской», в ходе работ были восстановлены эклектичные элементы на фасаде, в том числе небольшие фигурки ангелочков Путти, которые являются характерной чертой Екатеринбурга. Центральная лестница дома была построена уже в советский период, но, тем не менее, вписалась в отреставрированный интерьер. До восстановления дом находился в полуразрушенном состоянии, в некоторых местах не хватало фрагментов пола, дом не отапливался в течение 30 лет.