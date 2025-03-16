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Кроссворд на 16 марта 2025

16 марта 1917 года компания Maybelline произвела фурор на рынке, выпустив «первую современную косметику для глаз на каждый день» — тушь для ресниц. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в декоративной косметике.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.