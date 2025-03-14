В Воронеже оштрафовали первого нарушителя за незаконный выброс шин на свалку на 45-й Стрелковой Дивизии

Сотрудники управы Коминтерновского района сообщили, что выписали первый штраф за выброс шин на огромную свалку на улице 45-й Стрелковой Дивизии, 259а. Разоблачить нарушителя помогли неравнодушные воронежцы. Они сняли на видео его незаконные действия.
На гражданина, совершившего правонарушение, составили административный, ему разъяснили правила утилизации использованных шин. Сумма штрафа — 42 тысячи рублей.
Управа района продолжает работу по устранению последствий свалки и планирует установить видеокамеры на этом участке для предотвращения повторных нарушений.
Напомним, на свалку на улице 45-й Стрелковой Дивизии в районе хлебозавода № 7 обратили внимание специалисты регионального министерства природных ресурсов и экологии. Они направили письмо с требованием ее убрать. По данным экологов, ущерб, нанесенный свалкой почве, находящейся под ней, превысил 9 миллионов рублей.